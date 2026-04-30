Стенд подготовки к полету нового корабля появился на космодроме Восточный

На космодроме Восточный смонтировали стенд для обслуживания и подготовки возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Как сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), стенд установлен в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов.

Конструкция состоит из подъемных механизмов, заправочных магистралей, систем управления, подачи газов, жидкостей, электроэнергии. Все это позволит специалистам проводить работы по подготовке к запуску возвращаемого аппарата.

Как известно, в России разрабатывается новый пилотируемый корабль "Орел". В настоящее время он на финальной стадии сборки и проходит наземные испытания. До полета необходимо произвести десять запусков без замены теплозащиты, доделать инфраструктуру на космодроме Восточный, отработать систему аварийного спасения и протестировать пилотируемую ракету-носитель "Ангара-А5П".

Некоторые характеристики корабля "Орел": численность экипажа - до шести человек; масса полезного груза - до 500 кг; в режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года.

Общая масса корабля при полете к орбитальной станции - 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне). Масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.

Первый полет нового пилотируемого планируется в 2028 году, сообщил в конце марта заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос", - сказал Крикалев на дискуссионной панели "Как управлять космосом: современные управленческие технологии" в РАНХиГС.

Он рассказал, что корабль уже прошел статические и динамические испытания. Предстоят парашютные испытания, в ходе которых макет корабля будет сбрасываться с вертолета.

Сергей Крикалев отметил, что корабль не создается как замена летающим сейчас "Союзам". Он будет выполнять другие задачи - летать за пределы земной орбиты.

Напомним: на Восточном закончено строительство стартового космического ракетного комплекса "Ангара". Как рассказали в "Роскосмосе", получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух последних этапов строительства. Введены оставшиеся шестнадцать сооружений. Как доложил президенту глава госкорпорации Дмитрий Баканов, процедура завершена. А до конца года планируются еще три важных, серьезных объекта: это аэропортовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс для сборки и хранения ракет "Ангара" и трассовый комплекс на Сахалине, который сопровождает пуск ракет-носителей с космодрома Восточный.

Цифры впечатляют. Так, общая площадь участка стартового комплекса - 89 га. Площадь стартового стола - больше 45 тыс. кв. м, это примерно как шесть (!) футбольных полей. В строительстве были задействованы тысячи людей разных специальностей.

Какая особенность нового стартового комплекса? Он один из самых современных и автоматизированных в мире.

Учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Человеческое вмешательство в критические моменты при подготовке ракеты - от вывоза из монтажно-испытательного корпуса до пуска - сведено к минимуму для обеспечения надежности и безопасности. Специалисты подчеркивают: это сложный, многоэтапный процесс, включающий дистанционное управление системами ракеты, техническими комплексами и стартовой площадкой, где команды подаются по циклограмме (расписанию), контролирующей все стадии.

Как подчеркивают эксперты, стартовый комплекс "Ангары" на Восточном - это инфраструктурный фундамент, на котором будут строиться российские космические проекты следующих десятилетий.