Samsung Galaxy S27 Ultra может лишиться одной из камер ради экономии места в корпусе

Компания Samsung может изменить конфигурацию камер в будущем флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra, отказавшись от одного из телеобъективов. По данным инсайдера Ice Universe, из устройства может быть убран модуль для 3-кратного зума, который используется со времен Galaxy S21 Ultra. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Ожидается, что основная камера на 200 МП возьмет на себя большую часть задач по приближению изображения. В таком случае она будет обеспечивать цифровое увеличение примерно до пяти крат, после чего в работу вступит перископический модуль. Однако подобный подход может привести к росту шума на снимках, особенно при слабом освещении, несмотря на использование технологий объединения пикселей или алгоритмов искусственного интеллекта.

Сообщается, что компания рассматривает обновленную компоновку камеры, где отказ от одного модуля позволит освободить внутреннее пространство устройства. Это может быть связано с планами по внедрению магнитной системы для поддержки стандарта Qi2 и улучшения совместимости с аксессуарами.

При этом в утечках также упоминается возможность использования более крупного 200-мегапиксельного сенсора.

Ранее пользователи iPhone 17 Pro и iPhone Air массово пожаловались на неработающую через USB-C зарядку.