Смартфоны Xiaomi резко подорожали

Новые смартфоны Xiaomi 17T подорожали в Европе на 200 евро относительно предшественников. На это обратило внимание французское издание Dealabs.

© Lenta.ru

По информации инсайдеров, китайская компания Xiaomi подготовилась к анонсу новых субфлагманских смартфонов серии 17T. Страницы устройств уже обнаружили на сайтах рейтелеров ряда европейских стран. Так, в Dealabs нашли точные цены на аппараты Xiaomi 17T и 17T Pro — они оказались заметно дороже моделей прошлого года.

Так, стоимость обычной версии Xiaomi 17T, которая имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, составит 749 евро (65 тысяч рублей). Для сравнения, вышедшая в 2025 году модель Xiaomi 15T была оценена в 649 евро (57 тысяч рублей). 17T Pro обойдется в 999 евро (88 тысяч рублей). Это уже на 200 евро (18 тысяч рублей) дороже предшественника.

«Повышение цены Xiaomi на 200 евро за одно поколение говорит о том, что компания проверяет, сколько готовы платить покупатели», — прокомментировали сообщение журналисты издания Android Central.

По их мнению, эпоха убийц флагманов — доступных смартфонов с топовыми характеристиками — заканчивается.

В начале апреля корпорация Xiaomi предупредила пользователей о росте цен на смартфоны серии Redmi. Руководители IT-гиганта заявили, что делают все возможное, чтобы закупить большее количество комплектующих и больше не поднимать цены.