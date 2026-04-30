В Дании кладоискатель нашел золотую брошь середины VI века н.э.

Датский археолог-любитель Миккель Варминг нашел в поле искусно изготовленную золотую брошь, пишет Heritage Daily со ссылкой на страничку кладоискателя в соцсети.

По типологическим признакам сам исследователь относит свою находку к позднему германскому железному веку и датирует примерно серединой VI века н. э. Очевидно, для уточнения требуется дополнительная экспертиза.

Сигнал металлоискателя был невнятным, похожим на те, что дают не представляющие ценности металлические фрагменты. Тем не менее при последующей раскопке на небольшой глубине в плотной почве обнаружился золотой предмет, вспоминает Варминг.

«Сигнал прибора был каким-то странным по тону — очень похожим на звук от перекрученных алюминиевых огрызков и старых крышек от бутылок, которыми переполнена почти каждая яма, выкопанная мной за последние месяцы. И тот момент, когда сквозь тяжелую землю пробился золотой цвет, который почти 1500 лет не видел дневного света... это трудно описать. Прямая связь с прошлым — и мысли сразу пускаются вскачь: кто же когда-то носил такую вещь, созданную с таким мастерством?» — рассказывает он.

Длина броши — около 40 мм. Ее поверхность густо покрыта повторяющимися круглыми узорами, расположенными в строго выверенном порядке. Орнамент, судя по всему, выполнен в технике тонкой филиграни или зерни, что говорит о высоком уровне обработки металла. Единообразие декоративных элементов указывает на контролируемые приемы изготовления и доступ к профессиональному ремеслу.

По форме предмет похож на короткие фибулы, известные по позднему германскому железному веку. Однако отличия в пропорциях и схеме орнамента не позволяют безоговорочно отнести его к существующим типологическим категориям. Для уточнения атрибуции потребуется сравнительный анализ с каталогизированными образцами.

Крепежный механизм включает железную иглу, которая в настоящее время сильно корродировала и превратилась в плотную массу. Продукты коррозии скрывают исходную конструкцию. На тыльной стороне в результате минеральных отложений произошло частичное приращение к небольшому камню — это говорит о том, что попавшее в землю украшение долгое время не тревожили.

Золотые броши такого рода, особенно с плотным и технически сложным орнаментом, нечасто попадаются среди археологических находок. Такие артефакты обычно интерпретируются как маркеры социального расслоения и могли быть связаны с личным статусом, самовыражением или региональными стилистическими традициями.

«Даже взрослые мужчины могут прослезиться — и уж я точно растрогался, когда эта совершенно замечательная золотая брошь вдруг показалась в земле», — признается Варминг.

Находку он передаст в местный музей для профессионального исследования, в ходе которого специалисты, скорее всего, проведут типологическое сопоставление, анализ металла и оценку контекста. Это поможет определить технологию изготовления, материал и культурную принадлежность артефакта.