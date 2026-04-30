Россияне увидят цветочную Луну

Жители всех регионов России смогут наблюдать редкое астрономическое явление – цветочное полнолуние, которое появится на небе в начале мая.

В ночь на 2 мая над территорией страны взойдет цветочная Луна, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Наблюдать за спутником Земли будет легко, поскольку он появится невысоко над горизонтом.

Специалисты советуют найти точку захода Солнца и развернуться в противоположную сторону на 180 градусов. Чтобы в полной мере насладиться зрелищем, потребуется чистый вид на восток без высоких деревьев и зданий.

В конце месяца, 31 мая, ожидается еще одно необычное явление – голубая Луна. Это название связано не с цветом спутника, а с английским выражением, означающим крайне редкое событие.

Сразу два полнолуния в один календарный месяц случаются нечасто из-за интервала в 29,5 суток. В последний раз подобное происходило в августе 2023 года, а следующее такое совпадение астрономы прогнозируют только в декабре 2028 года.

