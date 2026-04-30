Motorola представила смартфон и наушники с кристаллами Swarovski

Motorola представила линейку устройств Brilliant Collection, в которую вошли флагманский смартфон Motorola Signature и беспроводные наушники Moto Buds 2 Plus. Отличительной особенностью новинок стало декоративное оформление с использованием кристаллов Swarovski и фирменной цветовой схемы Pantone Violet Indigo.

Как отмечает производитель, задняя панель Motorola Signature выполнена с текстурой, имитирующей шелк, и инкрустирована 20 аметистовыми кристаллами Swarovski, установленными вручную. В свою очередь, каждый наушник Moto Buds 2 Plus получил по 12 кристаллов, а зарядный кейс дополнительно украшен 41 элементом.

Продажи устройств стартуют в ближайшие недели на отдельных рынках Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоимость специальной версии Motorola Signature с конфигурацией памяти 16/512 ГБ составит €1400 (около 122,8 тыс. руб.), тогда как Moto Buds 2 Plus оценены в €150 (около 13,1 тыс. руб.).

Базовая версия Motorola Signature была представлена в январе. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном, чипом Snapdragon 8 Gen 5 и тройной 50-мегапиксельной камерой.