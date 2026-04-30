Оценена опасность вирусов в вечной мерзлоте

Многие вирусы, в том числе найденные в вечной мерзлоте, не представляют опасности для человека. Об этом заявил молекулярный биолог и академик РАН Петр Чумаков в беседе с RT.

Эксперт отметил, что изначально вирусы были выделены и открыты как возбудители заболеваний, однако в современном мире доступны новые методы, которые позволяют обнаружить безопасные вирусы.

«Выделяют огромное число разных вирусов, геном которых можно проанализировать и сказать, что это вирус, который принадлежит к какому-то совершенно новому виду. И все эти вирусы — они абсолютно безвредны», — пояснил ученый.

Чумаков отметил, что одни из самых крупных и интересных вирусов были открыты в вечной мерзлоте, включая вирусы, которые 40 тысяч лет жили у амеб и не представляют никакого вреда. При этом вирусы из могильников гораздо опаснее.

«Предположим, эпидемия чумы какая-то была, захоронения какие-то... Но это довольно быстро можно идентифицировать и понять, есть против этого противодействие или нет», — заключил биолог.

