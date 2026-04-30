Полет на Венеру отменен — ученые назвали причину

Космонавты не смогут отправиться на Венеру из-за экстремальных условий, которые делают пилотируемую миссию невозможной.

Как пояснил сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, температура на поверхности планеты достигает около 400 градусов. Даже в атмосфере на высоте порядка 60 километров она остается высокой — от 40 до 60 градусов.

Ранее выдвигалась версия о возможном наличии жизни в атмосфере Венеры, однако, по словам специалиста, эта гипотеза остается спорной.

Отдельно эксперты оценивают перспективы освоения Марса. По словам Владислава Никитина, условия на этой планете могут изменить человека уже через несколько поколений.

Слабая гравитация приведет к увеличению роста — до 210–230 сантиметров. Одновременно снизится плотность костей, а сердце уменьшится в размерах и будет работать реже.

Также не исключаются изменения органов дыхания и зрения. Из-за пылевых бурь могут появиться дополнительные защитные механизмы, включая прозрачную мембрану для глаз.