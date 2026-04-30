Золотые рыбки разрушают огромные экосистемы

Золотые рыбки при попадании в пресные водоемы резко меняют экосистему и ухудшают качество воды. К такому выводу пришли американские экологи по итогам эксперимента.

В природе эти рыбы способны жить десятилетиями и вырастать до 45 сантиметров. Их часто выпускают из аквариумов в озера и пруды, где они становятся инвазивным видом.

В ходе исследования ученые смоделировали условия озера в 32 резервуарах с разным уровнем загрязнения. В часть емкостей добавляли питательные вещества, имитируя загрязненную воду, в другие — нет. Затем туда заселили золотых рыбок, местные виды или их комбинацию.

Эксперимент показал, что в воде с высоким содержанием питательных веществ золотые рыбки быстро меняют состояние среды. Рыбы поднимают со дна осадок, из-за чего мутность увеличивается, а проникновение света снижается.

Параллельно они почти полностью уничтожают донные водоросли. Это приводит к росту фитопланктона и «цветению» воды.

Сильнее всего страдает местная фауна. Численность рачков и донных организмов резко падает, а местные рыбы теряют в массе из-за нехватки пищи и конкуренции.

Авторы отмечают, что даже при ограниченных условиях эксперимента эффект проявился быстро. По их оценке, выпуск золотых рыбок в дикую природу способен нарушать устойчивость водных экосистем.