В России создали уникальный отечественный пульт для звука
В России создали и запустили в производство первый отечественный цифровой микшерный пульт. Проект поддержали Российский фонд развития информационных технологий и Минцифры, пишут «Ведомости».
Пульт выполнен в виде моноблока, который включает обработку звука, запись сигнала, маршрутизацию и управление. Устройство совместимо с системами «Тоника» и «Дигиспот II». Поддерживает сохранение пользовательских настроек.
До конца лета 2026 года пульты установят в 21 городе России в региональных студиях ВГТРК. Это снизит зависимость от импорта.
В публикации уточняется, что гостелерадиокомпания выступила заказчиком и участником испытаний.