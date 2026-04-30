В России создали уникальный отечественный пульт для звука

В России создали и запустили в производство первый отечественный цифровой микшерный пульт. Проект поддержали Российский фонд развития информационных технологий и Минцифры, пишут «Ведомости».

Пульт выполнен в виде моноблока, который включает обработку звука, запись сигнала, маршрутизацию и управление. Устройство совместимо с системами «Тоника» и «Дигиспот II». Поддерживает сохранение пользовательских настроек.

До конца лета 2026 года пульты установят в 21 городе России в региональных студиях ВГТРК. Это снизит зависимость от импорта.

В публикации уточняется, что гостелерадиокомпания выступила заказчиком и участником испытаний.