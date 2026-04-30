Трамп оценил шансы высадки американцев на Луну

Президент США Дональд Трамп считает высокой вероятность высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года. Об этом он заявил на встрече с экипажем лунной миссии «Артемида-2».

Трамп отметил, что работа в этом направлении идет «с опережением графика» и у США «хорошие шансы».

В свою очередь глава NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что ведомство придерживается «осуществимого плана» по высадке на Луну.

«Мы снова занялись запуском лунных ракет с хорошей периодичностью. Только что миссия «Артемида-2» совершила облет Луны. В 2027 году мы запустим миссию «Артемида-3», на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли», — сказал Айзекман.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», космический корабль «Орион» с экипажем лунной миссии «Артемида-2» совершил десятидневную миссию к Луне, сфотографировав солнечное затмение, как его видно оттуда.