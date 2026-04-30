Россия построит важный объект энергетики для Мьянмы

Россия и Мьянма ведут переговоры о технических аспектах строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщили «Известиям» в российском посольстве. Для республики это крайне актуально, поскольку собственная переработка нефти покрывает лишь 2–3% спроса.

© Московский Комсомолец

Из-за малой переработки топлива, в марте этого года власти Мьянмы ввели нормирование бензина для частных автомобилей, а в сельских районах возникла острая нехватка дизеля.

Переговоры о НПЗ ведутся в рамках инвестиционного сотрудничества в специальной экономической зоне Давэй. Документ, подписанный ещё в феврале 2025 года, также включает строительство порта и угольной ТЭС.

Депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что интерес Мьянмы к российским энергоресурсам заметно усилился. США ранее ослабили ограничения на морские поставки российского сырья, что облегчает логистику.

Уточняется, что сама Мьянма уже находится под жёсткими санкциями Запада, что снижает её чувствительность к новым ограничениям.

Ранее МК сообщал, что Южно-Африканская Республика планирует запустить программу подготовки своих космонавтов. На орбиту специалистов будут отправлять при поддержке России.