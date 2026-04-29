Не стало выдающегося ученого Владимира Воеводина

Научное сообщество понесло тяжелую утрату — скоропостижно скончался Владимир Валентинович Воеводин. Профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове посвятил свою жизнь служению отечественной науке и подготовке новых поколений исследователей. О кончине ученого сообщил в своем Телеграм-канале Нацицональный центр физики и математики.

В последние годы Владимир Воеводин был полностью сосредоточен на развитии филиала МГУ в Сарове и формировании кадрового резерва для НЦФМ. Ученый уделял личное внимание каждому студенту и аспиранту, стремясь передать им не только фундаментальные знания, но и ответственность за будущее страны.

Сам Владимир Валентинович видел в молодых специалистах главную опору прогресса.

Коллеги запомнили его как ответственного руководителя и человека широкой души, чей системный подход и верность принципам заложили фундамент для многих современных исследований.

Церемония прощания с Владимиром Воеводиным состоится 2 мая в 11:00 в Доме культуры МГУ в Москве.