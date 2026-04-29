Названо самое устойчивое к радиации дерево в Чернобыле

Сосны продемонстрировали наибольшую устойчивость к радиационному воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС по сравнению с елью и березой. Об этом сообщила заведующая отделом лесобиологических проблем Севера Института биологии Коми Светлана Загирова.

Сразу после катастрофы значительные лесные массивы подверглись радиоактивному загрязнению, что привело к гибели около 1000 гектаров сосняков, образующих так называемый «Рыжий лес». В 1986 году у деревьев фиксировалось отмирание почек, аномальный рост побегов и нарушение пространственной ориентации. Наиболее уязвимой оказалась репродуктивная сфера сосны: снизилось качество пыльцы и увеличилось число погибших семяпочек.

— В последующие годы выраженных новых нарушений не выявили, а с 1988 года началась постепенная нормализация роста у выживших насаждений, считает эксперт. Деревья адаптировались к условиям хронического облучения, и темпы прироста побегов постепенно приблизились к фоновым значениям, — передают слова Загировой «Известия».

Спустя 40 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС следы радиоактивных осадков продолжают находить в дикорастущих грибах на территории Финляндии.