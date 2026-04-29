В МВД предупредили россиян с техникой Apple о крадущих криптокошельки

В МВД России предупредили пользователей техники Apple о распространении вредоносных приложений в App Store, которые могут привести к потере доступа к криптокошелькам. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале УБК МВД России «Вестник Киберполиции России».

По данным экспертов «Лаборатории Касперского», на которых ссылается «Вестник Киберполиции России», злоумышленники размещают в магазине приложения, маскирующиеся под популярные криптокошельки. После установки такие программы перенаправляют пользователей на поддельные сайты и предлагают загрузить «обновленную версию» уже вне официальной площадки.

Ключевым элементом атаки становится получение сид-фразы: под предлогом восстановления доступа или устранения ошибки приложение запрашивает эту информацию, которая дает полный контроль над кошельком, после чего данные передаются злоумышленникам.

В ведомстве также отметили, что атаки затрагивают не только iPhone с iOS, но и устройства на macOS. Причем на macOS вредоносное ПО способно внедряться в уже установленные приложения и изменять их поведение, имитируя работу легитимных сервисов.

