В Риме нашли копию древнейшего английского стихотворения

Сотрудники Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) идентифицировали в хранилищах Национальной центральной библиотеки Рима ранее неизвестную рукопись гимна Кэдмона. Речь идет об одном из древнейших произведений, дошедших до нас на староанглийском языке.

Текст был сочинен в VII веке пастухом из северного Йоркшира, а обнаруженный список, по оценкам специалистов, создавался в промежутке между 800 и 830 годами на севере Италии.

О существовании гимна Кэдмона науке известно преимущественно благодаря богослову Беде Достопочтенному. Он включил его латинский перевод в свой труд «Церковная история народа англов». Тем не менее подлинная версия на древнеанглийском долгое время была известна лишь отрывочно — главным образом в виде пометок на полях. Найденный в столице Италии экземпляр кардинально иначе — текст внесен в основной корпус документа, что говорит о росте престижа английского языка уже в IX столетии.

По словам ученых, манускрипт также фиксирует ранний этап эволюции письменной практики: каждое слово в нем отделено от другого точкой. Это отражает процесс выработки привычного для современного читателя способа организации текста, что придает находке ценность не только в литературоведческом, но и в лингвистическом контексте.

Найти уникальную рукопись удалось благодаря современным методам работы: библиотека оцифровала материалы по запросу и предоставила их для изучения. Всего на данный момент в мире известно около 160 списков труда Беды. Но римская копия гимна Кэдмона стала третьей по древности и первой, где древнеанглийский текст занимает центральное, а не периферийное положение.

