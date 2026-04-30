Samsung подтвердила «незамысловатое» название своих умных очков

Samsung «подтвердила» название своих будущих умных очков. Galaxy Glasses получили имя благодаря обновлению приложения Nearby Device Scanning. Оно используется на смартфонах и планшетах Galaxy для поиска и подключения устройств поблизости.

В описании обновления появилось упоминание функции быстрого подключения очков и отображения их заряда. Хотя в тексте обновления слово «Galaxy» не указано, сомневаться в такой приписке нет смысла. Это стандартный для компании брендинг.

По слухам, новые очки могут представить на презентации Unpacked в июле.

СМИ пишут, что устройство получит камеру на 12 мегапикселей, аккумулятор на 155 мА·ч и будет работать на процессоре Snapdragon AR1. Вероятно, встроенного экрана не будет.