Татуин из «Звездных войн» оказался ближе к реальности, чем считали ученые

Обычно в каждой звездной системе лишь одно светило — именно по его орбите вращаются планеты, и именно от него зависит само строение системы. Но в реальности мы можем ошибаться: есть предположение, что планеты, вроде Татуина из «Звездных войн» — не что-то из научной фантастики. Портал space.com рассказал о свежей научной работе, посвященной бинарным системам.

© Wikipedia

Бинарные системы, в которых две звезды вращаются друг вокруг друга, достаточно часто встречаются в Млечном пути — по факту, даже наше Солнце, возможно, не всегда было одиноким. На протяжении многих лет ученые думали, что подобные многозвездные системы были слишком враждебным окружением для формирования планет; соревнующиеся между собой гравитационные силы не позволяли бы космической материи надолго задержаться в одном месте и обрести форму.

Однако новое исследование, проведенное сотрудниками Ланкаширского университета в Великобритании, пришло к другому выводу. Его авторы полагают, что, хотя внутренние регионы таких систем действительно слишком хаотичны для формирования планет, ближе к внешним границам они могут производить планеты даже эффективнее, чем системы с одной звездой.

При помощи компьютерных симуляций специалисты смоделировали бушующие диски газа и пыли, которые окружают молодые бинарные звезды — протопланетарные диски. Опыты показали, что регионы, лежащие близко к звездам, формируют т.н. «запретную зону» — силы притяжения создают слишком турбулентное, нестабильное окружение.

А вот за пределами этой зоны диск может стать достаточно нестабильным, чтобы сломаться под собственной гравитацией, и этот феномен может привести к быстрому появлению сразу нескольких молодых планет. Особенно крупных газовых гигантов, вроде Юпитера.

В то же время, гравитационная комплексность подобных систем может «катапультировать» некоторые миры в открытый космос — они становятся блуждающими планетами, дрейфующими в межзвездном пространстве.

Таким образом, ученые из Ланкашира пришли к выводу, что знаменитая планета Татуин из франшизы «Звездные войны» может быть не такой уж и фантастической, как мы раньше думали. Астрономы уже нашли свыше 50 планет, которые вращаются по орбитам двух звезд. Новые открытия способны объяснить, как формируются такие миры и что позволяет им выживать, несмотря на конкурирующие силы притяжения.

Информация также способна открыть новые перспективы для наблюдений. Мощные инструменты, вроде ALMA и телескопа «Джеймс Уэбб», способны помочь астрономам изучить формирующие планеты диски, и может даже стать свидетелями того, как они раскалываются на фрагменты, которые позже превратятся в новые миры.