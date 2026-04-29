IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о том, что крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries вновь стали доступны при включенном VPN. По мнению специалиста, площадки могли пойти на смягчение ограничений из-за падения выручки и оттока зарубежных заказов. Зыков выразил мнение, что компании пытаются внедрить собственные «умные» алгоритмы фильтрации трафика, которые позволят сохранить платежеспособную аудиторию, не нарушая при этом формальные требования безопасности.

Можно предположить, что эти маркетплейсы по прошествии недели могли заметить падение по платежам и выручке. Гипотетически это могло их побудить сделать так, чтобы какая-то часть — если не все, то хотя бы особо важные проверенные пользователи — смогли заходить на площадки с включенным VPN. По всей видимости, сначала они внедрили рекомендованные механизмы, но позже решили использовать собственные алгоритмы. Также им важно, чтобы зарубежный трафик не упал в ноль: есть серьезное количество граждан, которые заходят на российские маркетплейсы из-за границы и совершают заказы для других пользователей. Чтобы эти платежи продолжали проходить, площадки пытаются настроить систему так, чтобы она отличала намеренное использование VPN для обхода блокировок от обычного входа из-за рубежа. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

На текущий момент доступность сервисов Ozon и Wildberries через VPN остается нестабильной и в значительной степени зависит от региона подключения, отметил эксперт. Зыков объяснил это сложным процессом тестирования новых механизмов фильтрации трафика, которые на данном этапе могут работать с погрешностями.

«То, что у части пользователей в России маркетплейсы стали открываться через VPN, может быть "багом" или побочным эффектом тестирования новых механизмов. Сейчас идет живой процесс: каждая новая гипотеза проверяется через A/B-тесты. Сегодня один алгоритм пускает пользователя с американским IP, но выдает ошибку связи, а завтра ситуация может измениться. Скорее всего, площадки пытаются заменить стандартные рекомендации своими "умными" алгоритмами, чтобы более точно определять, заходит ли человек через VPN или просто находится в другой стране. Поскольку вариаций того, как эти алгоритмы реализуются и придумываются, сотни, в отдельных случаях они ошибаются и открывают доступ. Будет ли это работать в будущем — вопрос настройки: если алгоритмы "починят", доступ может снова исчезнуть, но не исключено, что для кого-то он останется», — сказал эксперт.

В Минцифры прорабатывают возможность введения платы за использование VPN-трафика. Об этом ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства на обращение Ассоциации компаний связи.