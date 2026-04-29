Археологи нашли в Турции 2000-летнюю статую Афины

В древнем городе Лаодикия на юго-западе Турции археологи обнаружили 2000-летнюю мраморную статую Афины — древнегреческой богини войны, пишет Metro.

Скульптура высотой два метра была найдена лежащей лицом вниз в завалах Западного театра. Голова и руки статуи пока не обнаружены. На сохранившемся нагруднике изображена голова горгоны Медузы, а одежда богини проработана со складками, создающими натуралистичную текстуру ткани. Задняя часть статуи осталась грубой — это указывает на то, что она предназначалась для установки между колоннами, что было типично для древнего театрального декора.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал находку «значительным дополнением» к наследию города. По его словам, скульптура отражает классический художественный стиль августовского периода (27 год до н.э. — 14 год н.э.).

Сам Западный театр датируется II веком до н.э. и имеет трехъярусную конструкцию по 16 колонн на каждом уровне. Ранее в нем находили статуи богов, правителей и сцены из эпосов Гомера. Афина, которую древние почитали как богиню войны, мудрости и ремесла, возможно, была особенно значима для жителей Лаодикии, известной в античности как центр текстильного производства.

