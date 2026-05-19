Как ученые разгадали тайну "золотой" сферы, найденной в океане

На дне моря таится множество загадок, и некоторые из них заставляют ученых ломать головы годами. Портал livescience.com рассказал о тайне «золотой сферы», найденной в океане несколько лет назад.

В 2023 году члены подводной экспедиции Seascape Alaska 5 во время погружения наткнулись на гладкий, мягкий объект, прилипший к скале на глубине примерно 3,2 км в Тихом океане. С помощью манипуляторов дистанционно-пилотируемый аппарат поднял объект на поверхность… Но специалисты на суше не смогли его идентифицировать.

У биологов было много теорий о том, чем могла быть неизвестная золотая сфера. Может, яйцом, а может — губкой или скоплением бактерий. Никто не мог сказать на первый взгляд, пока за дело не взялась более крупная команда экспертов, и теперь анализ наконец раскрыл ответ. На самом деле, сфера — выделения таинственного глубоководного животного Relicanthus daphneae.

По словам ученых, первое, что они искали — очевидные анатомические признаки, вроде рта или мышц. Но их нигде не было. После этого в дело пошел микроскоп: он обнаружил у объекта нематоцисты — жалящие клетки, которые являются характерной чертой стрекающих. В этот тип входят 11 000 видов морских беспозвоночных, таких как медузы, актинии и кораллы.

Но на сфере нашли не просто нематоцисты, а спироцисты — клетки, уникальные для класса шестилучевых. Так ученые смогли сократить список возможных кандидатов до 4 000 видов.

Далее — генетические тесты. Они выявили гены множества микробов, а также ДНК одного организма, похожего на актинию R. daphneae. По факту, сфера, найденная экспедицией, была ничем иным как кутикулой. То есть, объект на самом деле был структурой из секрета, который актиния выделяет под собой, чтобы прикрепиться к скале.

По мнению Тэмми Хортон, зоолога-таксономиста, поучаствовавшего в исследовании актинии, проделанная командой работа демонстрирует важность и идентификации ДНК, и добычи образцов, поскольку без физических образцов проверять и подтверждать малоизвестные глубоководные виды тяжело.

Пока специалисты не пришли к единому мнению о том, в какую группу поместить R. daphneae. Генетические данные от 2019 года свидетельствует о том, что она не входит в какие-либо текущие таксономические группы и принадлежит к группе, родственной с актиниями. Однако часть ученых все-таки считает, что это актиния — по крайней мере, морфологически. Для дальнейших выводов потребуются дополнительные образцы.

Пока R. daphneae находили только у гидротермальных шахт в Тихом, Южном и Индийском океанах — но, возможно, так получилось из-за того, что экспедиции чаще погружаются в этих точках, чем в других глубоководных локациях. Не исключено, что эти странные создания распространены шире, чем мы думаем.