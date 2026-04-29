Секретные письма NASA поставили под вопрос видео с НЛО

Лера Букина

Секретные письма NASA вызвали новые вопросы вокруг одного из самых известных видео Пентагона с НЛО, известного как GoFast. Видео сняли пилоты ВМС США в 2015 году у побережья Атлантического океана. В NASA заявили, что объект, скорее всего, был обычным предметом, дрейфующим по ветру, передает Daily Mail.

Однако недавно опубликованные документы, полученные исследователем Грантом Лаваком, показали, что обзор NASA за 2023 год основывался только на общедоступных кадрах. Члены комиссии не общались с военными летчиками, которые видели объект. У них также не было доступа к необработанным данным с датчиков.

Член комиссии NASA Джош Семетер признал это в письме. По его словам, анализ показал, что объект не двигался с необычно высокой скоростью, но определить, что это было, не удалось. Данных недостаточно, чтобы узнать размер, форму или материал объекта.

Из переписки также стало известно о разногласиях внутри комиссии. Ее члены признали, что тщательно изучили только один случай — видео GoFast, и даже этот обзор не был исчерпывающим. Они не рассмотрели достаточно случаев, чтобы делать выводы о многочисленных наблюдениях высокоскоростных НЛО.

В NASA также заявили, что у агентства нет записей о неопознанных воздушных явлениях. Один из сотрудников усомнился в этом, но в ответ получил официальное подтверждение, что NASA не хранит и не обрабатывает такие документы. Исследовательская группа по НЛО состояла из внешних экспертов и не была связана с оперативными решениями NASA.