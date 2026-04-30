Ученые объяснили социальную роль игр в древности

Исследование, опубликованное в журнале Evolution and Human Behavior, предлагает новую интерпретацию того, зачем людям нужны игры.

Авторы показывают, что их социальная роль зависит от контекста — уровня навыков участников и степени риска окружающей среды.

Не просто развлечение

Игры и игровые практики встречаются у людей повсеместно, но их формы различаются. Исследователи разделяют свободную игру без цели и структурированные игровые занятия с правилами и соревнованием. Последние часто напоминают модели охоты или конфликта.

Поскольку подобные формы поведения считаются уникальными для человека и появились относительно поздно в эволюции, ученые пытаются понять, какие преимущества они могли давать.

Гипотеза: игры как способ искать союзников

Одна из ключевых идей работы — так называемая конкуренция за союзников. Согласно ей, игры могли служить механизмом поиска сильных партнеров для кооперации в опасных условиях.

Исследователь Яго Лукшевичюс де Мораес отмечает:

«Я давно интересовался видеоиграми и рано заметил, что они более распространены среди мальчиков и мужчин, чем среди девочек и женщин»

Он также добавляет, что интерес к теме возник после попыток связать игровые практики с социальным поведением и выбором партнеров.

Лабораторный эксперимент

В первом исследовании участвовали 40 человек, которых объединяли в пары незнакомцев одного пола. Участники оценивали друг друга по ряду параметров, включая интеллект, готовность к сотрудничеству и социальную привлекательность.

После этого пары либо играли в настольную стратегическую игру «Девять человечков Морриса», либо выполняли ролевую задачу с элементами переговоров.

Ожидалось, что игра ускорит формирование доверия и сближение. Однако этого не произошло. Различий между группами не обнаружили — изменения в оценках объяснялись просто совместным временем, а не типом активности.

Моделирование древних условий

Во втором этапе использовалось компьютерное моделирование эволюции поведения. В виртуальной среде 100 агентов искали партнеров для выполнения задач, напоминающих охоту или военные действия.

Риск неудачи зависел от навыков участников и уровня опасности среды. В систему вводился «игрок с опытом» как потенциальная мутация поведения.

Модель показала, что игровое поведение распространяется только при ограниченных условиях.

Когда игры дают преимущество

Согласно результатам, игровая стратегия закрепляется в популяции только если:

игрок обладает навыками выше среднего

среда достаточно опасна

опытные партнеры встречаются нечасто

Если эти условия не соблюдаются, игровое поведение исчезает.

Де Мораес отмечает:

«Одним из неожиданных результатов стало то, что моделирование показало, что азартные игры могут развиваться даже без того, чтобы люди помнили прошлых партнеров»

Зависимость от среды

Модель также показала, что уровень риска должен подстраиваться под уровень навыков группы. Если опасность остается низкой, игры теряют эволюционное преимущество.

По словам автора: