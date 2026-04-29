Sony выпустила чехол за $40 для зарядного кейса наушников

Sony показала новый аксессуар для своих беспроводных наушников Sony WF-1000XM6 — защитный чехол для зарядного кейса. Чехол выполнен из экокожи. Он приятен на ощупь и делает кейс менее скользким. Цена может удивить.

© Sony

Аксессуар доступен в двух цветах — чёрном и светло-сером. Его цена составляет 39,99 доллара.

© Sony

Чехол не добавляет новых функций: он не увеличивает время работы наушников и не влияет на качество звука. Основная задача — защита кейса от царапин и падений. При этом он не мешает беспроводной зарядке, поэтому снимать его не нужно.

Также Sony отмечает, что упаковка сделана из экологичных материалов.