«Вероятно исчезнувшее» животное может вернуться в РФ спустя 100 лет

Азиатский дикий осел, или кулан, может вернуться в Россию спустя почти 100 лет. Вид, который в Красной книге РФ значится как «вероятно исчезнувший», планируют расселить в Калмыкии, Предуралье, Западной Сибири и Забайкалье, рассказал в интервью ДАН министр природных ресурсов Александр Козлов.

В ведомстве решили воспользоваться опытом Донбасса, где уже почти два десятилетия ученые следят за бизонами в степях. Там хотят доказать, что без крупных копытных нормальная жизнь степных экосистем невозможна. Теперь такие же проекты хотят запустить и для других видов, которых в России сейчас нет.

На первом этапе куланов планируют выпустить в калмыцком заповеднике «Черные земли» и заказнике «Меклетинский». Позже — в южном Предуралье, Западной Сибири и Забайкалье, включая заповедник «Даурский». Последний раз этих животных достоверно замечали на территории России в 1926 году.

По словам министра, возвращение куланов поможет восстановить баланс в степях. Они едят засухоустойчивые злаки, давая место разнотравью, а их помет удобряет почву и кормит насекомых с микроорганизмами.