Европу ждет ад: опубликован тревожный отчет климатологов

Ученые предупредили, что в Европе потепление происходит более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Согласно ежегодному отчету о состоянии климата на континенте, за последние 10 лет температура в Европе повышалась на 0,56 градуса Цельсия за десятилетие, тогда как в среднем на планете этот показатель составил 0,27 градуса, сообщает Daily Mail.

Сейчас в Европе на 2,5 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху, тогда как в мире в целом — на 1,4 градуса. В 2025 году температура выше средней фиксировалась в 95% европейских регионов. Прошлый год стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура по континенту достигла 10,41 градуса.

Эксперты связывают быстрое потепление с несколькими факторами. Европа находится близко к Арктике, где температура растет быстрее всего на Земле — 0,75 градуса за десятилетие. Кроме того, усилия по ограничению загрязнения воздуха привели к снижению количества аэрозолей, которые раньше отражали солнечный свет обратно в космос и охлаждали планету. Также уменьшается снежный покров, который выполнял отражающую функцию.

Последствия уже заметны. В прошлом году пожары уничтожили более миллиона гектаров земли в Европе — это рекордная площадь. В Испании, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах и Германии зафиксированы самые высокие показатели выбросов от лесных пожаров.

Жертвами пожаров стали три человека, пострадали 500. Ледники в Европе отступают, Гренландский ледяной щит потерял 139 миллиардов тонн льда. От штормов и наводнений по всему континенту погиб 21 человек, пострадали около 14,5 тысячи.

Почти в половине стран Европы количество дней с сильной жарой (выше 32 градусов) превысило средние показатели. В Испании таких дней оказалось на 50 больше обычного. В субарктических регионах Скандинавии из-за трехнедельной аномальной жары температура за полярным кругом поднялась выше 30 градусов.