Ученые доказали: украденная картошка фри действительно вкуснее

Ученые доказали, что украденный картофель фри вкуснее, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Food Quality and Preference.

Эксперты выяснили, что картофель фри кажется более хрустящим, соленым и вкусным, если незаметно стащить его с чужой тарелки. И чем смелее кража, тем выше оценка. Это явление исследователи назвали «эффектом запретного плода»: совершение запретного действия усиливает удовольствие от еды, несмотря на сопутствующее чувство вины.

В эксперименте участвовали 120 человек. Они ели один и тот же картофель фри в четырех разных условиях: когда получали свою порцию, когда им давали чужие порции и когда просили украсть у другого участника. Воровство происходило как в спокойной обстановке с низким риском, так и в ситуации повышенного риска — рядом с суровым незнакомцем.

Украденный картофель фри участники неизменно считали более вкусным, и этот эффект усиливался при высоком риске. Почти половина испытуемых поставили максимальную оценку (9 из 10) порции, украденной в рискованных условиях. Никто не дал высший балл картофелю фри, полученному законным путем.

Исследователи отметили, что кража совершалась в контролируемых условиях без реального наказания. В реальной жизни последствия могут быть серьезнее — от репутационного ущерба до судебного преследования, что способно снизить удовольствие.

Ранее ученые вывели формулу идеального картофеля фри: длина 7 см, ширина 1,2 см, жарка в рапсовом масле в три этапа — сначала в воде, затем в холодном масле и наконец в горячем. А профессор Гарварда вызвал споры заявлением, что здоровая порция картофеля фри должна состоять всего из шести ломтиков.