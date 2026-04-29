В России займутся созданием суверенных и доверенных моделей ИИ

В России готовится проект федерального закона об основах регулирования ИИ, который Минцифры представило на публичное обсуждение весной 2026 года.

Документ вводит три класса моделей. Суверенные, национальные и доверенные. Для последних требования самые жесткие. Их разработка и обучение должны вестись на территории России, а сам алгоритм подлежит сертификации. Изначально чиновники хотели обязать разработчиков использовать только российские датасеты и привлекать исключительно граждан РФ.

В чем, собственно, разница между суверенным и доверенным ИИ?

По мнению сенаторов, основная разница между суверенным и доверенным искусственным интеллектом лежит в плоскости происхождения и степени допуска. Суверенный ИИ это прежде всего отечественная модель, которая соответствует российским ценностям и не зависит от зарубежных решений. Доверенный же ИИ представляет собой более строгую категорию. Он должен не только быть российским, но и пройти тщательную проверку со стороны служб безопасности. Только после такой проверки доверенная модель получает допуск к самой ответственной работе в критически важной информационной инфраструктуре, включая управление электростанциями, постановку медицинских диагнозов или обработку персональных данных.

Проще говоря, каждый доверенный ИИ является суверенным, но не каждый суверенный ИИ автоматически считается доверенным. Доверенность, это дополнительный сертификат надежности и безопасности для критически важных задач.

Впрочем, под давлением российских разработчиков, требования немного смягчили. Теперь для признания продукта российским, им достаточно иметь статус российского юридического лица, а требование об использовании для обучения нейросетей только российских баз данных, исключили совсем. Без этой поправки отрасль могла просто задохнуться, ведь своих качественных массивов данных для обучения больших моделей в стране катастрофически не хватает.

Прогноз последствий для рынка

Для российского ИИ-рынка эти инициативы похожи одновременно и на охранную грамоту, и на непробиваемую бетонную стену. С одной стороны, государство требует от крупного бизнеса и госкорпораций переходить на доверенные модели. Это означает гарантированный спрос для таких игроков, как Сбер с GigaChat, Яндекс с YandexGPT и другие участники альянса в сфере ИИ. Для них разработка моделей, аттестованных ФСТЭК, превратится в отдельный прибыльный бизнес. С другой стороны, небольшие компании и стартапы столкнутся с новыми барьерами.

Регистрация юрлица в России не очень сложна, а вот получить сертификат на ИИ-модель и доказать её «отечественность» будет очень долго и дорого.

Смягчение правил и реальная разработка

Тот факт, что правительство пошло на попятную в вопросе использования иностранных данных и гражданства разработчиков, показывает, что чиновники все же слышат рынок. Без доступа к мировым датасетам обучить конкурентоспособную генеративную модель в России невозможно никакими силами. В итоге стороны сошлись на том, что ИИ-модель должна быть разработана российским по юрлицом и пройти проверку безопасности, а вот на чем её тренировали и кто именно писал код пусть остается на совести разработчика при условии отсутствия закладок.

Этот достаточно прагматичный подход, позволяет не мешать отечественным компаниям работать и далее, но в тоже время дает возможность «сохранить лицо» и продолжать импортозамещение. В перспективе ближайших двух лет мы увидим несколько пилотных проектов доверенного ИИ в госкомпаниях, скорее всего в Росатоме, РЖД или банковском секторе.

Между тем, Минцифры готовит поправки в КоАП, вводящие штрафы за срыв перехода объектов КИИ на отечественные программно-аппаратные комплексы.