В приложении Apple Weather случился глобальный сбой

В работе приложения Apple Weather произошёл сбой, из-за которого пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при загрузке данных. Согласно странице статуса систем Apple, сервис мог работать медленно или быть полностью недоступен для части аудитории. Об этом сообщает издание MacRumors.

Сбой начался в 11:36 по восточному времени США (18:36 по московскому времени). Пользователи в социальных сетях сообщали, что приложение либо долго загружает информацию, либо вовсе не отображает данные о погоде.

Позднее в Apple сообщили, что проблема была устранена, и к 14:30 по восточному времени (21:30 мск) работа сервиса восстановилась. То есть сбой продлился почти три часа.

Apple Weather – это приложение для прогнозирования погоды, разработанное компанией Apple Inc. Оно доступно на устройствах с операционными системами iOS, iPadOS, macOS и Apple Watch. Приложение предоставляет информацию о текущих погодных условиях, прогнозах и связанных с ними метриках.