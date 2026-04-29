NASA заявило о риске США уступить Китаю в лунной гонке

США могут уступить Китаю в лунной гонке, если не произведут масштабных преобразований в космической сфере. С такой оценкой выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената американского Конгресса глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

Рассуждая об успехах КНР в области освоения космического пространства, Айзекман заявил, что более не считает Китай "почти равным США".

"Я думаю, что они существенно приблизились к тому, чтобы сравняться с нами", - отметил он. "Они движутся невероятно быстро. Я думаю, что все, что мы знали об этом еще шесть месяцев назад, уже потеряло актуальность, они за это время шагнули на два поколения вперед", - заявил глава космического ведомства.

По словам Айзекмана, НАСА необходимо "внедрять изменения", а также "унифицировать подход, восстанавливать ключевые компетенции и мышечную память".

"Одно дело - пытаться угодить всем в те десятилетия, когда у нас не было геополитического соперника, который мог конкурировать с нами в космосе. Но если мы сохраним сейчас этот подход, то никто рад не будет, потому что мы увидим, как тайконавты высадятся на Луну раньше нас", - заявил глава NASA.

10 апреля Айзекман заявил, что пилотируемая лунная миссия "Артемида-2" завершилась успешно, Соединенные Штаты планируют продолжать осуществлять миссии к Луне, пока не высадятся на ней в 2028 году. Ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля) "Орион" приводнился в Тихом океане, в нескольких десятках километров от штата Калифорния.