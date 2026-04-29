Опубликовано реалистичное фото первого складного iPhone

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в китайской социальной сети Weibo серию изображений, демонстрирующих дизайн складного iPhone Ultra.

© Газета.Ru

Судя по качеству изображений, это не реальное фото, а рендер, созданный на основе утечек с использованием искусственного интеллекта.

По предварительным данным, устройство получит складной дисплей диагональю 7,7 дюйма и внешний экран на 5,3 дюйма. Смартфон будет шире привычных складных моделей, как представленный весной Huawei Pura X Max.

Одной из конструктивных особенностей может стать размещение кнопок регулировки громкости в верхней части корпуса. Такое решение потенциально повышает удобство использования устройства в разложенном виде, приближая пользовательский опыт к формату планшета.

В кнопку питания будет интегрирован сканер отпечатков пальцев Touch ID, что указывает на возможное возвращение данной технологии вместо Face ID из-за конструктивных особенностей.

Вместе с тем подобная эргономика может иметь и ограничения: в сложенном состоянии доступ к кнопкам громкости одной рукой может быть затруднен, что способно повлиять на повседневный пользовательский сценарий.

Презентация iPhone Ultra ожидается осенью вместе с iPhone 18 Pro. Базовый iPhone 18, по слухам, покажут только в начале 2027 года.