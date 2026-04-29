В РФ разработали план обследования летящего к Земле астероида Апофис

Специалисты Самарского университета и ИКИ РАН предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения астероида Апофис, который приблизится к планете в 2029 году.

Исследователи Самарского университета имени Королева и Института космических исследований РАН подготовили проект обследования астероида Апофис, передает ТАСС.

В апреле 2029 года небесное тело пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты – около 30 тыс. километров.

«Ученые Самарского университета имени Королева и Института космических исследований Российской академии наук разработали простой и экономичный план исследовательской миссии к летящему в сторону Земли астероиду Апофис. В апреле 2029 года Апофис должен пройти мимо Земли на минимальном расстоянии – примерно в 30 тыс. км от поверхности нашей планеты. Согласно плану, ученые предлагают направить для изучения астероида космическую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»), запущенную в космос в 2019 году и оснащенную двумя рентгеновскими телескопами», – отмечается в сообщении университета.

Специалисты смоделировали различные варианты миссии и определили оптимальную дату отправки обсерватории – 13 сентября 2028 года. К этому времени основная программа «Спектра-РГ» завершится, и у аппарата останется достаточно топлива для маневра. Через семь месяцев после старта обсерватория пролетит в 18 тыс. километров от Апофиса, что значительно ближе, чем во время предыдущих наблюдений.

Заведующая кафедрой динамики полета Самарского университета Ольга Старинова пояснила, что использование действующей обсерватории позволит избежать затрат на создание нового аппарата. После завершения миссии «Спектр-РГ» сможет вернуться на прежнюю орбиту. Ученые также рассчитали альтернативный сценарий сближения на расстояние в несколько сотен километров, требующий многократного включения двигателей. Результаты исследования опубликованы в научных журналах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Сергей Язев исключил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей весной 2029 года.

Ученый Натан Эйсмонт предложил использовать российский аппарат «Спектр-РГ» для предотвращения космических угроз.