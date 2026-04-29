В iOS 27 появятся новые ИИ-функции для редактирования фотографий

Компания Apple планирует внедрить новые инструменты редактирования изображений на базе искусственного интеллекта в приложении «Фото» в iOS 27, а также в iPadOS 27 и macOS 27. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает издание MacRumors.

Новые функции станут частью системы Apple Intelligence и будут работать непосредственно на устройстве. Пользователи смогут вносить изменения в качество изображения, композицию и фокусировку. Новые функции дополнят уже существующий инструмент Clean Up, предназначенный для удаления нежелательных объектов с фото.

В интерфейсе редактирования появится отдельный раздел Apple Intelligence Tools, где будут доступны опции Extend, Enhance и Reframe. Первая позволит расширять границы изображения и достраивать недостающие элементы за пределами исходного кадра, вторая – автоматически корректировать цвет, освещение и другие параметры снимка, а третья – менять перспективу уже после съемки, особенно при работе с пространственными фотографиями.

При этом, по данным источников, некоторые функции, включая Extend и Reframe, пока работают нестабильно и могут быть отложены или ограничены на этапе запуска. Существующий инструмент Clean Up также пока уступает аналогичным решениям от других производителей, включая Samsung и Google.

Ожидается, что новые возможности будут официально представлены на конференции WWDC 2026, которая пройдет 8 июня 2026 года.