Найдены семь групп пятен на обращенной к Земле поверхности Солнца

На обращенной к Земле стороне Солнца образовались семь групп пятен. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, происходящие в группах пятен вспышки преимущественно слабые. Пиком активности были две X-вспышки произошедшие друг за другом 24 апреля.

«На обращенной к Земле стороне сейчас находится сразу семь групп солнечных пятен, как минимум одна из которых, с номером 4420, классифицирована по высшей категории beta-gamma-delta», — говорится в сообщении лаборатории.

Специалисты пока не видят признаков перехода в режим накопления энергии на сильные события на Солнце, хотя вероятность последних на сегодня составляет от 20% до 30%.

24 апреля на Солнце произошла вспышка высшего балла Х2,5. Ученые отметили, что эта вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, центр взрыва сильно смещен к краю Солнца, но даже глазом видно, что плазма уходит вбок, поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли.