Создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США

Ведущие разработчики нейросетей предупредили американских парламентариев о способности новейших систем искусственного интеллекта быстро находить и атаковать уязвимости критической инфраструктуры.

Представители компаний OpenAI и Anthropic провели закрытые встречи с аппаратом комитета Палаты представителей по внутренней безопасности, передает портал Axios.

Темой обсуждения стали новые модели искусственного интеллекта и их влияние на киберзащиту уязвимых секторов инфраструктуры.

Anthropic отложила публичный релиз своей модели Mythos Preview из-за ее способности быстро находить и использовать критические уязвимости. OpenAI, в свою очередь, выбрала поэтапный подход к выпуску модели GPT-5.4-Cyber. Обе компании сотрудничают с федеральными агентствами США для предоставления им доступа к технологиям.

«Продуктивное партнерство между отраслью и правительством необходимо для того, чтобы помочь нам оставаться впереди меняющегося ландшафта угроз», – заявил председатель комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Эндрю Гарбарино.

Он добавил, что правительство должно быть готово безопасно использовать ИИ для обороны и защищать американские разработки от конкурентов.

На брифингах также обсуждался меморандум Белого дома, обвиняющий Китай в масштабных попытках скопировать американские модели ИИ. Законодателям продемонстрировали взломанные нейросети, способные обойти встроенные системы безопасности. По словам конгрессменов, возможности этих программ вызывают серьезные опасения и требуют скорейшего регулирования сферы искусственного интеллекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

Компании OpenAI, Anthropic и Google объединились для противодействия копирующим американские технологии китайским фирмам.