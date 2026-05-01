Почему некоторые планеты «‎идут назад»

Если наблюдать небо несколько недель подряд, можно заметить странный эффект: планета сначала движется по небу в одном направлении, затем замедляется, «останавливается» и начинает смещаться в обратную сторону. Через некоторое время она снова возвращается к прежнему направлению. Это явление называют ретроградным движением. Подробнее о нем — в материале «‎Рамблера».

С Земли движение планет воспринимается как перемещение по небесной сфере — условной проекции, на которую накладываются все небесные тела. В норме планеты смещаются относительно звезд с запада на восток вдоль эклиптики — плоскости орбиты Земли. Это движение называется прямым.

Однако наблюдение — это всегда проекция трехмерного движения на двумерную поверхность. Когда меняется взаимное положение Земли и планеты, меняется и эта проекция. В результате возникает эффект, при котором траектория на небе изгибается, образуя петлю. Это подтверждается эфемеридами планет — таблицами их координат во времени, доступными, например, в базе данных NASA JPL Horizons System — это система, через которую можно:

Выбрать планету (например, Марс или Венеру); Задать период наблюдений; Получить таблицу координат (RA/Dec) по дням; Увидеть смену направления движения (включая ретроградные петли).

Важно, что сама планета в этот момент не меняет направление движения. Она продолжает двигаться по своей орбите вокруг Солнца, а «обратный ход» — это эффект наблюдения из движущейся системы.

Главный принцип: относительное движение

Ключевой фактор — то, что все тела Солнечной системы движутся одновременно. Земля обращается вокруг Солнце примерно за 365 дней, а, например, Марс — за 687 дней. При этом скорость движения по орбите различается: Земля движется быстрее, потому что находится ближе к Солнцу.

Могла ли наша Вселенная быть создана в «лаборатории»

Мы видим не абсолютное движение планеты, а разность скоростей и направлений. Этот эффект подробно описан в научных работах по небесной механике, включая классические уравнения, выведенные Исааком Ньютоном, и современные модели движения планет, используемые при расчете эфемерид, например, DE430/DE431, разработанные в Лаборатории реактивного движения NASA.

С точки зрения физики, это задача относительного движения: координаты планеты пересчитываются в систему отсчета, связанную с Землей. В этой системе траектория может менять направление, даже если в инерциальной системе она остается неизменной.

Внешние планеты

Для планет, находящихся дальше от Солнца, чем Земля — таких как Марс или Юпитер — ретроградное движение возникает в момент, когда Земля их обгоняет.

Когда Земля приближается к планете, угол наблюдения постепенно меняется. Видимое движение замедляется, потому что проекция скорости уменьшается. В точке, близкой к противостоянию (когда Земля находится между Солнцем и планетой), изменение угла становится таким, что проекция движения меняет знак — планета начинает смещаться «назад».

Этот процесс детально моделируется и подтверждается наблюдениями. После того как Земля проходит точку максимального сближения и начинает удаляться, проекция скорости снова меняется — и движение возвращается к прямому.

Внутренние планеты

Для планет, находящихся ближе к Солнцу, чем Земля — Меркурий и Венера — механизм иной, но результат тот же. Эти планеты движутся быстрее Земли по внутренним орбитам. Когда они проходят между Землей и Солнцем (нижнее соединение), их видимая траектория также меняет направление.

Из-за того что наблюдение происходит под острым углом к их орбите, движение проецируется на небольшой участок неба рядом с Солнцем. Поэтому их ретроградные петли короче и происходят чаще.

Ранее мы писали, чем пахнет космос, если в нем вакуум.