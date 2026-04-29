Ученый назвал невозможным высадку космонавтов на Венере

Человечество никогда не сможет отправить людей на вторую планету от Солнца из-за невыносимых условий и колоссальной температуры на ее поверхности, заявил глава научного направления «Космическая биология» Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

Отправка пилотируемой экспедиции на Венеру вряд ли когда-нибудь станет реальностью, сказал Сычев, передает РИА «Новости».

«Что такое Венера? Венера – это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40-60 градусов», – сказал Сычев.

Помимо этого, исследователь прокомментировал прошлые сообщения об обнаружении химических соединений, потенциально указывающих на наличие органики в атмосфере. По его словам, подобные предположения о существовании там жизни остаются достаточно спорными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д» находится на этапе эскизного проектирования. Вице-президент РАН Сергей Чернышев анонсировал поиск следов древней жизни на этой планете.