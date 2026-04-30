В арктическом снеге нашли источник токсичного вещества

Специалисты Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова выяснили, какой природный процесс приводит к появлению в арктическом снеге пиридина - очень опасного азотсодержащего органического соединения. О находке MK.Ru рассказали сотрудники Центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" архангельского университета.

Пиридин - это жидкость бесцветного или слегка желтоватого оттенка с резким неприятным запахом. В промышленности вещество используют как растворитель, а также в качестве промежуточного продукта при производстве фармпрепаратов, пестицидов и красителей. Высокие концентрации его паров могут навредить центральной нервной системе и вызвать раздражение слизистых оболочек. Соединение относится ко второму классу опасности (высокая опасность) по степени воздействия на окружающую среду, и ряде его производных.

Сотрудники "Арктики" обнаружили в арктическом снеге нетоксичные концентрации пиридина и его производных. Хотя угрозы для экосистемы нет, сам факт присутствия этих веществ в столь отдаленной от цивилизации зоне заинтересовал ученых - и они решили установить источник вещества.

Изначально исследователи проверили гипотезу о переносе пиридина в Арктику из промышленных регионов: предполагалось, что вещество попадает в снег после распространения по воздуху от фармакологических, лакокрасочных и других производств. Однако расчеты показали, что, даже если пиридин мог бы попасть из предприятий, его концентрация была бы в разы меньше.

Тогда ученые сосредоточились на другом возможном источнике - тлеющий торф. Он выделяет особенно много загрязняющих веществ. К масштабным возгораниям приводят потепление климата, засуха и искусственное осушение болот.

Кроме локальных очагов в России, существуют и глобальные. Например, крупные пожары в лесах Индонезии, где ежегодно сгорают миллионы тонн торфа.

Чтобы проверить гипотезу, специалисты смоделировали процесс тления торфа и проанализировали продукты горения с помощью двумерной хроматографии и масс-спектрометрии. Выяснилось, что при сгорании торфа образуется смесь из тысяч соединений. Среди них удалось выделить азотсодержащие вещества разных классов, а затем - непосредственно пиридины.

Так ученые пришли к выводу, что при сгорании одного килограмма торфа выделяется 200 миллиграмм пиридинов. И, если учесть масштабы горения торфа в мире, выбросы пиридинов от пожаров во много раз больше, чем от промышленного производства.

Как отметил директор Центра, кандидат химических наук Дмитрий Косяков, "атмосферные выбросы всех промышленных источников ничтожны по сравнению с воздействием торфяных пожаров".