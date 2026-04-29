Ученые опровергли устоявшееся мнение о системах из «Звездных войн»

Астрофизики из Университета Центрального Ланкашира опровергли устоявшееся мнение о том, что планетные системы с двумя солнцами - большая редкость. Компьютерное моделирование показало, что таких систем может оказаться даже больше, чем привычных нам одиночных.

До недавнего времени миры, вращающиеся сразу вокруг двух светил, считались чем-то почти фантастическим. Самый известный пример из массовой культуры - вымышленная планета Татуин из киносаги "Звездные войны", на небе которой видны сразу два солнца. Однако исследования последних лет доказали, что "Татуины" вполне реальны: науке уже известно около 50 подобных экзопланет, а новое моделирование намекает на их повсеместность.

Двойные звезды широко распространены в Млечном Пути, но долгое время считалось, что их мощное гравитационное взаимодействие должно разрушать любой протопланетный диск и мешать формированию планет. Ученые применили современные компьютерные модели для изучения эволюции газопылевых дисков вокруг молодых двойных звезд. В центре внимания оказалась гравитационная неустойчивость - процесс, при котором массивный протопланетный диск под действием собственного тяготения распадается на фрагменты, из которых впоследствии рождаются газовые гиганты.

Расчеты показали, что на большом удалении от пары звезд гравитационные силы ослабевают, диск становится спокойнее и начинает распадаться на фрагменты быстрее и эффективнее, чем у одиночных светил. В результате формируется множество молодых планет, и подавляющее их большинство превращается в газовые гиганты, превосходящие по размерам наш Юпитер. Часть таких миров и вовсе становится изгоями - они выталкиваются из родных систем и отправляются в свободное плавание по межзвездному пространству.

В целом исследование доказывает, что планеты, вращающиеся сразу вокруг двух солнц, могут быть куда более распространенным явлением во Вселенной, чем считалось до сих пор.