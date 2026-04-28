IT-эксперт: ограничение зарубежного трафика ухудшит социальную обстановку внутри страны

Мера не поможет в борьбе с VPN и негативно скажется на развитии экономики. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Ходят слухи о том, что операторы будут вынуждены по требованию Минцифры ограничить зарубежный трафик. Речь идёт о мобильных сетях. Даже фигурирует цифра с ограничением до 15 гигабайт в месяц. Это делается под эгидой борьбы с VPN, так как VPN — это зарубежный трафик. Но одновременно с этим у нас пострадают практически все. То есть самая активная часть российского общества — учёные, учителя, врачи, студенты — все они будут страдать. Конечно, это самое худшее, что может произойти. Люди всё равно найдут способ пользоваться зарубежными ресурсами, в борьбе с VPN это не поможет, но это ухудшает социальную обстановку внутри страны. Это крайне негативное развитие ситуации, потому что фактически мы сами на себя опускаем железный занавес, ограничиваем себя от информации любой. И это негативно скажется на развитие страны и экономики».

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Минцифры, что в России в проработке находится решение о том, чтобы сделать весь зарубежный трафик платным. Мера рассматривается только для мобильного интернета и должна помочь в борьбе с VPN. Официального комментария ведомства пока не было.