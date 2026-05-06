Ученые объяснили, почему невозможно избавиться от старых шрамов

Шрамы на теле человека — своего рода летопись событий, происшествий и жизненного опыта. Некоторые из них остаются на коже всю жизнь, другие — постепенно становятся менее заметными. Но почему организм не может просто взять и залечить старый рубец? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

Кожа человека защищает организм от внешней среды, и состоит она из трех слоев — эпидермиса (внешнего), дерма (среднего) и гиподерма (нижнего). Любые повреждения кожи запускают целый каскад биологических процессов, которые могут быть разными в зависимости от того, какой слой пострадал. Например, если травма затронула только эпидермис, то рана, скорее всего, заживет без шрама.

Но если она идет глубже, то неизбежно сформируется шрам. Любые шрамы, маленькие и большие, предназначены для ремонта кожи и восстановления ее защитных механизмов. Другими словами, организм отдает приоритет регенерации кожи до достаточного состояния, чтобы она отражала попытки вторжения микробов — эстетическая составляющая здесь отходит на второй план.

Формирование шрамов проходит в несколько стадий. На первой тело создает сгусток крови, чтобы предотвратить кровотечение. Постепенно этот сгусток высыхает и превращается в корочку, а иммунная система отправляет к нему специализированные клетки, подчищающие любые микробы, которые смогли проникнуть внутрь. Химикат под названием цитокин дает сигнал организму, что пришла пора заняться ремонтом кожи.

В ответ на этот сигнал активизируются более специализированные клетки кожи — фибробласты. Они организовывают «строительные леса» в форме межклеточного вещества: специфических молекул, состоящих из длинных, ворсистых протеинов, таких как коллаген. Подобные протеины повышают прочность рубцовой ткани. И, хотя сама рана может зарасти быстро, полный процесс восстановления слоев кожи способен занять месяцы, иногда — годы.

Полностью сформированный шрам состоит из прочных, плотных пучков коллагена и других соединительных тканей; на нем нет потовых желез или волосяных луковиц. Причем в этом скоплении коллагена содержится меньше клеток, которые нуждались бы в обновлении и замене — они продержатся на своем месте долго. Шрамы могут существовать годами, десятилетиями или даже всю жизнь человека.

В попытке как можно быстрее «залатать» пробоину в кожном покрове, организм иногда перебарщивает с генерацией коллагена — шрамы от этого получаются особенно грубыми и выпуклыми. А при избытке коллагена формируются гипертрофические, приподнятые шрамы, чей рельеф можно нащупать пальцами. Бывают случаи, когда рубцовая ткань выходит даже за грани оригинальной раны — такие шрамы называют келоидными. Они время от времени могут болеть или чесаться; при появлении близко к суставам келоидный рубец может помешать движению человека.

Хорошая новость в том, что, с течением времени, рубцы могут выцветать и выпирать из кожи меньше, поскольку хаотичные скопления коллагена заменяются более плоскими, упорядоченными слоями клеток. Но, увы, рубцовая ткань в любом случае не будет выглядеть точно так же, как здоровая кожа — шрамы редко пропадают без следа естественным путем. Хотя на это способен повлиять грамотный уходза свежей раной.