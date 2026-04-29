Обнаружен новый монументальный комплекс майя

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) официально зарегистрировал новый археологический памятник, найденный на территории штата Кинтана-Роо. Комплекс получил название "Эль-Хефесиньо".

Памятник насчитывает около 80 зданий и сооружений, раскинувшихся на площади не менее 100 гектаров. По предварительным данным, комплекс относится к эпохе расцвета классической культуры майя - периоду 250-900 годов нашей эры.

О существовании затерянного города археологам рассказали местные жители. Раскопки ещё продолжаются, однако специалисты уже установили, что по архитектурному стилю комплекс напоминает сооружения региона Петен в Гватемале и на сопредельных территориях. Так называемый петенский стиль легко узнаваем: его отличают крупные сводчатые здания, закруглённые и утопленные углы с лепными карнизами.

В центре комплекса расположились пять масштабных построек высотой от 11 до 14 метров и длиной от 16 до 40 метров. Любопытно, что вместе они образуют форму буквы "С". В одном из сооружений, получившем условное обозначение "Здание № 53035", археологи обнаружили остатки штукатурки с декоративной росписью и фрагменты человеческого скелета - возможно, перед ними древнее захоронение.

Соседнее здание, как выяснилось, было возведено на фундаменте ещё более старого сооружения, назначение которого только предстоит установить. Внутри построек хорошо сохранились три арки. Анализ показал, что комплекс возводили как минимум в три этапа, а руины самых древних сооружений сегодня залегают на глубине около восьми метров под поверхностью земли.

Следующим шагом исследователей станет картирование памятника с помощью технологии LiDAR - лазерного сканирования с воздуха. Это поможет более точно определить границы и внутреннюю структуру древнего города.