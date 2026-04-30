Городские птицы больше боятся женщин, чем мужчин

Международная группа исследователей сделала неожиданное открытие: городские птицы — например, большие синицы, домовые воробьи и черные дрозды — взлетают раньше, когда к ним приближается женщина, а не мужчина. Почему так — остается загадкой.

Исследование проводилось в Чехии, Франции, Германии, Польши и Испании. Его результаты опубликованы в журнале People and Nature. Они оказались одинаковыми для всех пяти стран: прежде чем улететь, птицы подпускают мужчин в среднем на метр ближе, чем женщин. Эта закономерность сохранялась для всех 37 изученных видов птиц — от тех, что обычно улетают рано (например, сороки), до тех, кто подпускает людей ближе (например, голуби).

Для участия в экспериментах подобрали мужчин и женщин примерно одного роста, в одинаковой одежде. Поэтому вывод однозначный: городские птицы способны различать пол приближающегося человека. По каким признакам — еще предстоит выяснить.

«Я абсолютно уверен в наших результатах — городские птицы действительно реагируют на пол приближающегося человека по-разному, но прямо сейчас я не могу этого объяснить. Мы использовали самые современные методы сравнительного анализа, которые показали, что эта тенденция совпадает для разных городов и видов. Однако исчерпывающего объяснения у нас пока просто нет», — говорит профессор Дэниел Блумстайн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор статьи. «Как женщина-ученый, работающая в поле, я была удивлена, что птицы реагируют на нас иначе. Это исследование показывает, как животные в городах „видят“ людей, а это важно и для городской экологии, и для равенства в науке. Многие поведенческие исследования исходят из того, что человек-наблюдатель нейтрален, но в нашем случае с городскими птицами это оказалось не так», — недоумевает эколог Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук, соавтор исследования.

Ученые выдвинули, как полагается, несколько гипотез о том, что именно замечают птицы — феромоны, особенности телосложения или походка. Однако и сами признают: все эти версии весьма неубедительны, и нужны дополнительные исследования.

«Возможно, это самая интересная часть нашей работы. Мы обнаружили явление — и не знаем, почему оно возникает. Однако наши результаты ярко демонстрируют одно: птицы обладают сложной способностью оценивать окружающую обстановку», — подчеркивает соавтор исследования Федерико Морелли из Туринского университета. «Городские птицы явно реагируют на тонкие сигналы, которых человек не замечает. В следующих исследованиях можно было бы сосредоточиться на отдельных факторах — например, характере движений, запахах или особенностях телосложения — и проверять их по отдельности, а не объединять под общим понятием „пол наблюдателя“. Такой подход помог бы понять, на какие именно признаки реагируют птицы», — объясняет Бенедетти.

Одним словом, ждем новых исследований. В результатах же нынешнего сомневаться не приходится — в него вошли данные свыше 2700 наблюдений.