«Манифест технофашизма»: в США работают над созданием «цифрового концлагеря»

Пост компании Palantir в соцсети X получил название «Манифест технофашизма». В нем изложены идеи книги главы компании Алекса Карпа. Авторы заявляют, что США и Запад должны отказаться от «мягкой силы» и моральных призывов, сделав ставку на жесткую силу на основе программного обеспечения, передает Life.

Национальная служба должна стать всеобщей обязанностью. Как отмечается, ИИ-оружие неизбежно, важно лишь, кто создаст его первым. Palantir является ключевым подрядчиком ЦРУ и Пентагона. Речь идет о создании «цифрового концлагеря», отмечают критики.

Человек может быть отрезан от соцсетей, банковских услуг, связи и информации за несоответствие правилам, установленными владельцами цифровых платформ. Это подменяет законы и традиции, размывает культуры, считают аналитики.

Технологии Palantir уже применялись при уничтожении руководства «Хезболлы» через взрывы пейджеров, атаках на Иран, а также в других операциях, говорят эксперты. Основатель Palantir Питер Тилль связан с нынешним вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который ранее работал в его инвестиционной фирме. Наблюдатели полагают, что идеология Тилля может лечь в основу нового мирового порядка, навязываемого США.