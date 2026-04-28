Минцифры сделает весь зарубежный трафик на мобильных платным

Ассоциация компаний связи (АКС) получила разъяснения Минцифры по вопросу возможного введения дополнительной тарификации международного интернет-трафика. Поводом для обращения стал обсуждаемый в отрасли порог в 15 ГБ в месяц, после превышения которого может применяться отдельная плата, сообщает «Хабр».

© Газета.Ru

По словам экспертов, ответ ведомства от 27 апреля 2026 года указывает на то, что механизм дополнительной тарификации международного трафика действительно находится в стадии проработки. Отмечается, что соответствующие меры прорабатываются для мобильных сетей.

В документе также указывается, что регулятор фактически приравнивает использование VPN-сервисов, обеспечивающих доступ к заблокированным ресурсам, к международному трафику. Это может повлиять на подход к учету и тарификации таких соединений.

Отдельно подчеркивается, что ограничение доступа к VPN-сервисам, не исполняющим требования российского законодательства, может осуществляться в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования. Соответствующие полномочия закреплены за Роскомнадзором, который вправе принимать решения о блокировке при несоблюдении установленных норм.

Также в Минцифры отметили, что совместно с другими уполномоченными органами продолжают работу по противодействию сервисам, нарушающим законодательство в части доступа к запрещенным ресурсам.