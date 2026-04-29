Минцифры прорабатывает введение платы за VPN-трафик

В Минцифры прорабатывают возможность введения платы за использование VPN-трафика.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства на обращение Ассоциации компаний связи.

В письме говорится, что на данный момент Минцифры и иные «уполномоченные государственные органы» принимают меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства».

Ранее в Минцифры отмечали, что российские сервисы блокируют доступ с VPN для безопасности данных.

Также сообщалось, что загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз.