Huawei работает над новым поколением «трикладушки» Mate XT

Прочнее, мощнее: подробности смартфона-«трикладушки» Huawei Mate XT 2
Huawei, как пишут СМИ, работает над новым поколением своего складного складывающегося втрое смартфона Mate XT. И оно может выйти уже в октябре этого года. Основное внимание, судя по всему, уделено прочности и удобству.
Как пишут СМИ, устройство получит новый процессор Kirin 9050 Pro. Он будет ориентирован на ИИ-задачи, которые выполняются прямо на смартфоне без подключения к интернету. Также сообщается об увеличенной батарее — более 6000 мАч. Ещё одно важное изменение касается механизма складывания.
Huawei, как утверждается, улучшила шарнир, благодаря чему экран будет меньше «мяться» в месте сгиба. Камеры, по слухам, будут на уровне других флагманских моделей компании.
Смартфон может выйти в нескольких цветах, включая чёрный, красный, фиолетовый и белый.