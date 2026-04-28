Раскрыт секрет, что делает дельфинов такими быстрыми в воде

Дельфины остаются одними из самых эффективных и быстрых обитателей водной среды, и вопрос о том, за счет чего они достигают такой скорости и маневренности, долгое время оставался открытым. Группа исследователей из Университета Осаки (Япония) попыталась разобрать этот механизм на уровне потоков жидкости, используя крупномасштабное численное моделирование.

© Naukatv.ru

Их работа, опубликованная в журнале Physical Review Fluids, показала ключевой элемент: при движении хвоста дельфина формируются мощные крупные вихри, которые и обеспечивают основную тягу.

Что происходит в воде

Когда дельфин плывет, его хвост совершает вертикальные колебания — движение, напоминающее удары ногами. Вода при этом не просто отбрасывается назад, а начинает вести себя сложнее: формируются закрученные структуры потока, или вихри, разных масштабов.

До сих пор было трудно понять, как именно эта «турбулентная смесь» превращается в направленное движение вперед. Численные расчеты позволили исследователям разложить поток на составляющие и проследить, какие из них действительно работают на движение животного.

Главный механизм — крупные вихревые кольца

Моделирование показало, что ключевую роль играют крупномасштабные вихревые кольца. Они образуются сразу после взмаха хвоста и эффективно толкают воду назад, создавая реактивную тягу.

Дальше запускается цепной процесс. Эти крупные структуры распадаются на более мелкие вихри — процесс, известный как энергетический каскад. Однако вклад мелких вихрей в движение вперёд оказался незначительным.

Как объясняет Ютаро Мотоори, один из авторов работы:

«Наша цель — понять, какие именно составляющие турбулентного потока помогают дельфинам плавать так быстро. Используя суперкомпьютер, мы можем смоделировать и разложить поток на составляющие, чтобы определить, какие компоненты играют доминирующую роль».

Иерархия турбулентности

Второй автор исследования, Сусуму Гото, подчеркивает важность структуры вихрей:

«Наши результаты показывают, что иерархия вихрей в турбулентности имеет решающее значение для понимания плавания дельфинов. Наибольшие вихри отвечают за большую часть движения, в то время как меньшие являются в основном побочными продуктами турбулентного потока».

Иными словами, эффективность движения обеспечивают не хаотичные мелкие завихрения, а организованные крупные структуры, возникающие при работе хвоста.

Что это дает на практике

Модель, разработанная исследователями, позволяет наблюдать динамику жидкости с детализацией, недоступной экспериментам в реальном времени. Кроме того, она легко масштабируется на разные режимы движения, включая различные скорости плавания.

По словам Мотоори, результаты оказались устойчивыми:

«Мы обнаружили, что наши результаты остаются неизменными в широком диапазоне скоростей плавания».

В перспективе такие данные могут использоваться при проектировании подводных роботов и систем, где важно минимизировать энергопотери в турбулентной среде.