В России перестал работать бесплатный номер поддержки Apple

Apple прекратила предоставление бесплатной телефонной технической поддержки для пользователей в России. Об этом сообщает портал iPhones.ru.

Ранее клиенты Apple могли бесплатно обратиться в службу поддержки по федеральному номеру 8 (800) 555-67-34. Сейчас при наборе этого номера пользователи сталкиваются с автоматическим голосовым сообщением, которое сообщает о прекращении обслуживания горячей линии.

Согласно актуальной информации, для связи с представителями компании теперь используется альтернативный номер +7 (499) 951-25-79. При этом звонки на него осуществляются на платной основе, о чем говорится в официальных материалах компании.

В начале марта 2022 года Apple объявила о прекращении продаж в России, отключила Apple Pay и платежи в российском магазине с банковских карт. При этом компания продолжает соблюдать российские законы и исправно исправно отвечает на запросы Роскомнадзора, удаляя нарушающие местные законы приложения. В сервисе Apple TV+ также не появляются или удаляются материалы, содержащие запрещенный контент.