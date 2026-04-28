Орешкин объяснил резкое снижение популярности ИИ в России летом

Использование искусственного интеллекта на смартфонах резко падает летом, когда школьники перестают выполнять домашние задания с его помощью. Об этом на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Национальном центре «Россия» сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

По словам Орешкина, после окончания прошлого учебного года в июне в России зафиксировали двукратное падение использования ИИ-помощников на смартфонах. Он пояснил, что ключевая аудитория таких сервисов — школьники, которые активно применяют нейросети для выполнения домашних заданий.

«Отношение нового поколения к искусственному интеллекту сейчас во многом как к учителю. Идет история с безусловным доверием к тому результату, который выдается искусственным интеллектом. Когда ты постоянно имеешь доступ к готовому результату, у тебя растет уверенность в ответе, но резко падает способность критически мыслить», — подчеркнул Орешкин.

Замглавы администрации президента предупредил, что падение уровня критического мышления становится одной из главных угроз для системы образования. По его словам, необходимо отыскать ответ для решения этой проблемы в будущем.